2021年是美元指數（DXY）的表演舞台，一年來走升6.83％，強力升勢讓所有非美貨幣都躲一旁。對美元匯率被下殺最慘的主要國際貨幣，歐元排名第一，今年來貶值7.35％，國人財管配置占比第三高的澳幣，對美元匯率今年來也重貶6.19％。

星展銀行財富管理指出，2022年美元指數（DXY）的升勢估計將不像2021年下半年那麼激進，且可能較為震盪，由於歐元和英鎊合計占DXY權重約70％，Fed、英國央行（BOE）和歐洲央行（ECB）的貨幣政策正常化，將在外匯市場中扮演關鍵的角色。根據歷史經驗，美元指數在Fed首次升息前將呈現升勢，之後再轉為弱勢。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會Fed理事Christopher Waller近日便稱Fed可能首次升息後「不久」將開始縮表，這些因素將會在中長期繼續支撐美元，預計區間落在95.5～97.5，壓抑非美貨幣的表現機會。

星展集團指出，在估測2022年美元指數（DXY）將在2022年居高震盪下，非美貨幣基本上難有表現，以國人配置第三外幣的澳幣，預期2022年澳幣兌美元將介於0.68至0.75之間呈現弱勢盤整。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，根據CFTC數據，至10月，投機者已累積了創紀錄的淨空頭部位，Fed的鷹派貨幣政策正常化計劃和中國經濟放緩壓抑了澳洲鐵礦石和煤炭等主要大宗商品出口的價格。市場共識預估澳洲2022年CPI將從2021年的2.7％放緩至2.5％，處於2至3％的通膨目標範圍內。RBA對升息的三個標準（工資成長3％、失業率4％和潛在通膨率2.5％）的預測可能在2023年才會實現。