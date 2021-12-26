金門縣政府與金門國家公園管理處在「戰地生存體驗」、「人本環境再造」、及「環境自然共生」3大基礎指標下，將共同推動高達10億元的觀光亮點建設計畫。楊鎮浯縣長跨海赴內政部爭取經費，徐國勇部長允諾全力支持。
金門縣府在疫情逐漸緩和後，陸續推出各項振興方案及旅遊促銷活動，有效帶動地方觀光熱潮，為期進一步強化基礎建設和厚植旅遊資源，盤整發現金門國家公園於1995年10月成立時，中央原核定至2001年投資各項建設及經營管理經費約28億元，但實際只給約20億元而已。縣府向行政院反映後，由張政務委員景森於今年12月3日召會研商，決議分4年增（擴）編10億元預算，以補足幾年來的計畫缺口。
縣府與金門國家公園管理處已在「戰地生存體驗」、「人本環境再造」、及「環境自然共生」等3大基礎下，初步共同擬訂1項具指標性、主題性、創新性，以提升島嶼觀光競爭力為大目標的亮點計畫。
楊鎮浯縣長專程跨海拜會內政部，爭取中央經費支持，徐國勇部長對縣府、金管處共同整合島嶼資源和聯手建設地方，表示樂觀其成，同意給予大力支持，期待雙方合作打造金門更友善的宜居及觀光旅遊環境。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。