楊鎮浯縣長跨海赴內政部爭取經費，徐國勇部長允諾全力支持。（金門縣府提供）

金門縣政府與金門國家公園管理處在「戰地生存體驗」、「人本環境再造」、及「環境自然共生」3大基礎指標下，將共同推動高達10億元的觀光亮點建設計畫。楊鎮浯縣長跨海赴內政部爭取經費，徐國勇部長允諾全力支持。

金門縣府在疫情逐漸緩和後，陸續推出各項振興方案及旅遊促銷活動，有效帶動地方觀光熱潮，為期進一步強化基礎建設和厚植旅遊資源，盤整發現金門國家公園於1995年10月成立時，中央原核定至2001年投資各項建設及經營管理經費約28億元，但實際只給約20億元而已。縣府向行政院反映後，由張政務委員景森於今年12月3日召會研商，決議分4年增（擴）編10億元預算，以補足幾年來的計畫缺口。

縣府與金門國家公園管理處已在「戰地生存體驗」、「人本環境再造」、及「環境自然共生」等3大基礎下，初步共同擬訂1項具指標性、主題性、創新性，以提升島嶼觀光競爭力為大目標的亮點計畫。

楊鎮浯縣長專程跨海拜會內政部，爭取中央經費支持，徐國勇部長對縣府、金管處共同整合島嶼資源和聯手建設地方，表示樂觀其成，同意給予大力支持，期待雙方合作打造金門更友善的宜居及觀光旅遊環境。