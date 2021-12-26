彰化縣政府26日上午在成功營區舉辦「交通安全宣導」，安排小波麗士騎乘、闖關遊戲等寓教於樂。（吳敏菁攝）

彰化縣政府26日上午在成功營區舉辦「交通安全宣導」。（吳敏菁攝）

彰化縣連續4年拿到交通部金安獎，彰縣府26日上午在成功營區舉辦交通安全宣導，安排小波麗士騎乘、闖關遊戲，小朋友直呼比遊樂園逼真好玩，縣長王惠美表示，今年大型車禍導致死亡較去年降低55％，主要是道路施工品質提升和交通警察一發現狀況即時處理。

縣長王惠美表示，交通安全是生活的一部分，依據交通部道安資訊平台顯示，彰化縣道路交通事故30日內死亡人數與去年同期比較，在事故總件數數據上降低0.9％，在大型車禍案件導致死亡數據上更降低達55％，進步明顯。

王惠美指出，現在道路施作時都要求管線與人孔蓋地下化，近來路面越來越平坦，也要感謝交通隊的辛勞，隨時掌握各監視器，一旦發縣路口有狀況，馬上投入處理，還有縣府新聞處認真宣導，教育處協助配合親子教育。

這次宣導重點，是「路口安全」、「汽車勿逼車及擋車」及「自行車騎乘安全」提醒行車肇事，不是小台車或行人就有道理，而是看是否有遵循交通規則來理賠，也不是只要大型車就要賠償。

26日登場宣導活動以寓教於樂的方式展開，安排劇團、奇幻魔術秀，還有許多有趣的闖關活動，吸引親子參加，最後還有抽獎活動，包括70吋液晶電視、平板電腦、氣炸鍋等，把人氣衝到最高點。王惠美也推薦，沿著山路，順道去卦山村逛逛，晚上月影燈季點亮八卦山，有八大主題燈區，一定要來體驗彰化璀璨的一面。