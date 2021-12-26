西班牙海外領土拉帕爾馬島(La Palma)在噴發85天後終於平息，這場罕見的長期噴發對島上造成相當嚴重的破壞，社區與建築的各種損失超過10億美元(約277億新台幣)，但是也島嶼的面積也因火山爆發而有所增大。

俄國衛星網報導，西班牙地質調查所表示，拉帕爾馬島在過去10天已停止任何地震，於是西班牙正式提出火山暫告止息的最終說法。

拉帕爾馬島火山的熔岩湧入當地社區，清理的難度頗大。(圖/路透社)

加那利群島地區(Canary Islands regional)安全官胡里歐佩雷斯(Julio Perez )在星期六宣布：「火山爆發已經結束，政府開始進行該地區的善後工作。」

火山自9月19日噴發以來，約有3,000座建築物被毀，數百畝的農田被熔岩吞噬，這對島嶼的經濟創傷很大，農業和旅遊業一直島嶼的主要產業。據估計，基礎設施損失約為 10 億美元，民間損失還無從估計。

官員表示，這場火山噴發已確定是有記錄以來最長的一次，破壞也是前所未有的。慶幸的是，居民疏散快速，沒人因火山而死亡，僅有一些人因火山的煙氣有些不適。