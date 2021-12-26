今天在NBA聖誕大戰場上籃網以122：115解決湖人，送給對方5連敗，籃網則是以22勝9敗高居東區第1，就算這場缺少杜蘭特(Kevin Durant)，他們還是順利拿下，除了主將哈登(James Harden)砍下超級大三元外，米爾斯(Patty Mills)轟下生涯新高34分，更以8記外線打破聖誕大戰單場最高進球紀錄。
杜蘭特不在，哈登扛起重任砍下36分10籃板10助攻1抄截3火鍋，投籃命中率40%、外線部份是37.5%、罰球37.5%，是籃網能獲勝的絕對功臣，而在缺少明星球員下，老將米爾斯跳出來大發神威，全場砍下34分2籃板7助攻1抄截，命中率64.7%、外線13中8、罰球4投全進，正負值+19為全場最高。
米爾斯創下生涯個人得分新高，8記三分球也打破聖誕大戰最高紀錄，此前紀錄由厄文(Kyrie Irving)、英格拉姆(Brandon Ingram)、鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)締造，他們砍進7顆，更難得的是在米爾斯生涯只砍過三次30分以上表現，本季就轟下兩次，上次在12/15對暴龍砍下30分，且近5場能貢獻23.8分4籃板4.4助攻。
米爾斯本季平均上場30.3分鐘，31場出賽有17次先發，場均貢獻14.3分2籃板2.6助攻，投籃命中率45.2%、外線44%、罰球89.7%，在外線投籃給予籃網非常大的幫助，近5場更維持著高達42.4%的命中率，相當不簡單，這正是籃網本季非常重用他的原因，33歲的米爾斯在場上仍有超強影響力。
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