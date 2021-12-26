屏東「六堆300」系列活動26日在高樹舉行「㧡擔團圓大滿福」，由縣長潘孟安領軍、邀請六堆12鄉區以挑擔奉飯的精神遊行入庄，祈求來年風調雨順。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」系列活動26日在高樹舉行「㧡擔團圓大滿福」，由縣長潘孟安領軍、邀請六堆12鄉區以挑擔奉飯的精神遊行入庄，祈求來年風調雨順。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」系列活動進入冬福階段，26日在高樹東振開基伯公前廣場舉行「㧡擔團圓大滿福」，由縣長潘孟安領軍、邀請六堆12鄉區一起共襄盛舉，以挑擔奉飯的精神遊行入庄，祈求來年風調雨順，同時也盡展六堆文化迷人魅力。

縣府客家事務處指出，六堆客庄聚落大多逐水而居，主要利用水系河道運輸、防禦，但更重要的是利用水源耕作，農耕稻作可說是客庄聚落的根本，因此「挑擔」也進而成了客庄農耕生活的日常畫面。

縣府進一步指出，為歡慶「六堆300」，除以六堆客家文化起源、水文遷徙脈絡、人文特色、在地物產等元素規畫系列慶典活動外，還以二十四節氣結合客家生命禮俗內涵將活動分成「春祈」、「夏遊」、「秋收」、「冬福」等4大主軸，而活動目前進行到「冬福」階段，選在右堆中的高樹老庄地區舉辦。

縣府說，冬福是以客家「還福」禮俗、先民拓墾的齊聚、以及農耕的挑擔為發想，在高樹老庄舉辦六堆齊聚300還福宴、挑擔迎接慶團圓、HAKA市集、HAKA教室、HAKA遊樂園、青銀尬舞世代傳承等活動。

當中「300還福宴」是結合客家冬藏拜伯公辦桌分享的傳統文化，使用六堆地區12鄉鎮的農產品入菜，以傳統的客家菜為主軸辦桌，並給予一桌3000元的優惠價格，沒想到原定開設的36桌，一上架開賣不到一天即爆滿，許多民眾紛紛致電希望能加開桌次，是以緊急再加開30桌，隱含六六大順的意涵，也希望能讓更多民眾能一同感受傳統客家冬收桌宴分享及歡慶的喜悅。

此外，還有總鋪師大鍋滷的「寄肉」傳統，傳達客家人敬天謝地、感恩及分享的精神，持續一整天的活動，呈現客家團結的榮景，氣氛隆重熱烈，別具意義。