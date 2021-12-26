魏嘏隽（右）在劇中對李棟旭黏踢踢。（愛奇藝國際站提供）

李棟旭這回有不少動作戲。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》上周開播，以新穎故事、緊湊節奏和主要演員們不同以往的喜劇表現引發粉絲熱議，其中男神李棟旭從首集就一路遭人毆打、奔跑，崩潰的冏臉不斷出現，讓不少劇迷直呼驚喜。

4位演員李棟旭、魏嘏隽、韓知㒚與車學渷接受愛奇藝國際站專訪，擔任特別主持人的車學渷好奇前輩自認與柳秀悅（劇中角色名）一角的相似度，只見李棟旭露出自信的神情回答：「當然是百分之百啊，老實說這世上演秀悅的人就我1個，所以我說一百分就是一百分吧」車學渷聽完馬上跟風：「景泰（劇中角色名）也是百分之百的喔。」

劇中主要角色都帶著強烈、鮮明的性格，演員們分別提到想擁有的「暱稱」，年紀最小的車學渷立刻表明想當「最強老么」，唯一嬌點的韓知㒚想獲得「帥美」的稱讚，李棟旭、魏嘏隽則陷入長考中，韓知㒚提醒李棟旭不是很久沒演人類，他竟發揮冷面笑匠的功力：「我想被叫做人，謝謝。」

專訪現場不時以愛慕眼神看著李棟旭的車學渷，透露前輩對自己非常照顧，拍攝時遇到困難或辛苦的戲份都會第1個幫忙，甚至讓車學渷枕著手臂、用外套擋水花，稱李棟旭是「大暖男」，帶給自己許多溫暖的回憶，韓知㒚也談到對李棟旭第一印象特別冷淡，合作後才發現是「面惡心善」、十分傲嬌的個性，魏嘏隽坦言總對李棟旭的細心感到驚嘆，3人輪番讚美令原本神色淡定的李棟旭忍不住露出害羞的表情，十分可愛。