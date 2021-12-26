減肥的人經常將水果當作「解饞」食物，但不少水果的甜份驚人，吃多了容易胖。對此，營養師朱瑞君特別在臉書粉專PO出6款具有豐富植物營養素的水果，可增加飽足感又能幫助減重。

朱瑞君表示，吃水果不只看熱量、GI值，別忘了豐富的植物營養素可以幫助脂肪代謝，建議每日2～4份（1份相當女生1顆拳頭大），不僅能吃巧又能吃好，不擔心會發胖。

▍水蜜桃

水蜜桃熱量低，其中的酚類、兒茶素，可以幫助飽足感、有助消除水腫、脂肪燃燒。

▍葡萄柚

葡萄柚的香氣可以幫助抑制食慾，同時也含有分解脂肪的酵素，每天吃0.5～1顆可以加速瘦身。

▍哈密瓜

哈密瓜有抗發炎功能，可以避免身體壓力造成脂肪囤積，也可以幫助將身體毒素排除。

▍蘋果

蘋果含豐富水溶性膳食纖維，幫助排便，飯前吃不僅有飽足感也能降低食慾。

▍藍莓

藍莓被譽為最強的「剷小腹」水果，有豐富的抗氧化營養素，幫助對抗脂肪。

▍石榴

石榴的多酚抗氧化物質，不僅能讓你有好氣色，也可以體內排毒，增進脂肪代謝。