美國雖然公開宣佈對北京冬奧會實施外交抵制，但是港媒指出，美國政府以「支援安全行動」為名，為十幾名美國官員申請簽證。

香港《南華早報》引述2名消息人士與政府文件指出，美國政府正在為18名官員向中國申請3個月的短期簽證，這18名美國官員當中有15人在美國國務院工作、一人是在國防部工作，申請目的是對參加冬奧的選手與團員提供「安全支援行動」。

消息來源表示，除了這18名官員之外，美國可會能會再提交另一份包含40名官員的簽證申請。

北京如何處理此一簽證申請的態度目前尚不清楚，但一名知情人士向媒體表示，兩國政府對「外交抵制」的定義有很大的落差。對於北京來說，美國此舉與之前宣佈抵制的言論相抵觸。而華盛頓則認為，這次申請簽證名單上的人並非官方代表，僅是為了支援安全和醫療而前往參加冬奧。

報導說，這份簽證申請是美國總統拜登11月底透露他正在考慮對北京冬奧進行外交抵制後提出。接著12月6日白宮聲明因中國在新疆侵犯人權問題，決定不派任何外交或官方代表參加北京2022年冬奧會和殘奧會，白宮同時表示：「我們100%支援美國運動員，但不會為冬奧進行宣傳」。

美國宣佈外交抵制之後，英國、澳大利亞、加拿大等國跟進，北京亦聲明將進行反制措施。

北京外交學院教授李海東對此表示，如果此一消息屬實，說明在有關外交抵制冬奧會的內部討論中，拜登政府官員存在明顯的分歧。俄羅斯總統普丁日前亦表示，前蘇聯與美國之間曾相互抵制過兩國舉辦的奧運會，這是完全錯誤的決定，完全發揮不了任何作用。