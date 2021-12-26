苗栗縣竹南鎮公所26日下午，在竹南運動公園風雨球場，舉行廣場舞展演SHOW，現場將近500人參與，場面相當熱鬧。
竹南鎮公所指出，近年鎮民熱衷廣場舞，各自在鄰近廣場或空地上進行韻律舞蹈，通常搭伴節奏感強烈的音樂伴奏，並融入娛樂性與表演性為一體，以集體為主要表演形式。
因此，為了提升鎮民凝聚力及身心健康首度辦理廣場舞展演SHOW，讓愛好舞蹈者有秀出自我、展現才華的機會，這次活動參與人數約500名，分布竹南鎮各區域，包括大埔里、山佳里、聖福里、海口里、中華里等，大家自發地以健身為目的。參與跳舞
苗栗縣竹南鎮公所26日下午，在竹南運動公園風雨球場，舉行廣場舞展演SHOW，現場將近500人參與，場面相當熱鬧。
竹南鎮公所指出，近年鎮民熱衷廣場舞，各自在鄰近廣場或空地上進行韻律舞蹈，通常搭伴節奏感強烈的音樂伴奏，並融入娛樂性與表演性為一體，以集體為主要表演形式。
因此，為了提升鎮民凝聚力及身心健康首度辦理廣場舞展演SHOW，讓愛好舞蹈者有秀出自我、展現才華的機會，這次活動參與人數約500名，分布竹南鎮各區域，包括大埔里、山佳里、聖福里、海口里、中華里等，大家自發地以健身為目的。參與跳舞
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