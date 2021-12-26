文在寅27日與三星等大企業負責人餐敘 18:152021/12/26 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國總統文在寅27日將邀請三星電子等各大企業集團負責人餐敘，呼籲大企業為活絡經濟和創造工作機會。 三星電子副會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、浦項鋼鐵（POSCO）會長崔正友、南韓電信（KT）代表具鉉謨等人將參加。 這將是李在鎔今年8月獲假釋出獄後第一次會見文在寅。李在鎔並未列入政府24日公布的特赦名單。文在寅是否在午餐會上向李在鎔釋出任何訊息備受關注。 頭條揭密》英特爾宣布禁用新疆產品 讓北京難堪就為跟美政府要錢 呂秀蓮致函南韓總統文在寅「敦促從速釋放朴槿惠」信件全文曝 #三星 #李在鎔 #會長 #文在寅 #餐敘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 EUV機台售價將飆至80億天價 台積電靠這點碾壓2死敵 17:482021/12/23 財經 《韓股》外資買超 KOSPI連2紅 15:572021/12/22 財經 獅友扮耶誕老人 滿車娃娃送原鄉 04:102021/12/26 地方新聞 文在寅中韓優先 台韓互給釘子碰 04:102021/12/22 話題觀察 借鏡南韓 呂秀蓮籲蔡英文特赦扁 04:102021/12/25 政治要聞 《韓股》科技領軍 KOSPI觸3000 11:252021/12/23 財經 胞妹才宣布將選總統 朴槿惠獲南韓總統文在寅特赦 06:392021/12/24 國際 《產業》研調：西安封城 明年首季NAND Flash跌幅可能收斂 15:062021/12/26 財經 集邦：DRAM、NAND價短期小漲 04:102021/12/25 產業．科技 海納百川》唐鳳事件 外交部後知後覺（季霆剛） 11:412021/12/22 海納百川 大陸用這招搶光特斯拉電池大單！三星、LG全都中彈倒地 12:512021/12/24 財經 財經熱門新聞 赴美蓋5奈米 日本為何用台積電10年前技術？爆2大理由：高招 - 財經 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 2022紅包股來了 股市大咖的11檔展望好股 - 財經 台股萬八新高 寶雅股價竟殺翻...網見走勢嚇爛：完了 - 財經 從軍9年財富自由！軍官持股狂飆1280萬 光股利就領破133萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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