韓國總統文在寅27日將邀請三星電子等各大企業集團負責人餐敘，呼籲大企業為活絡經濟和創造工作機會。

三星電子副會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、浦項鋼鐵（POSCO）會長崔正友、南韓電信（KT）代表具鉉謨等人將參加。

這將是李在鎔今年8月獲假釋出獄後第一次會見文在寅。李在鎔並未列入政府24日公布的特赦名單。文在寅是否在午餐會上向李在鎔釋出任何訊息備受關注。