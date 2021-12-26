生日會主角除了有ㄚ桃、園哥外，還有9位12月小壽星，共同登台接受大家的祝福。（市府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」過生日，市府25日選於興光堡壘舉辦「ㄚ桃園哥聖誕生日PARTY」，特別邀請最受歡迎的天竺鼠車車，以及大小朋友都喜愛的企鵝家族捎來祝福，現場超過175位大小朋友一起同樂。

市府表示，ㄚ桃、園哥為2015年12月出生，園哥是哥哥、ㄚ桃是妹妹，深受大小朋友喜愛，這次邀請市民朋友一起分享ㄚ桃、園哥的生日喜悅，派對中可以和ㄚ桃園哥、天竺鼠車車及企鵝家族拍照，與雜耍藝人表演互動及參加帶動跳、有獎徵答、交換禮物等有趣節目，小朋友還能獲得豐富獎品，創造難忘又有趣的回憶。

生日會主角除了有ㄚ桃、園哥外，還有9位12月小壽星，共同登台接受大家的祝福，一同切下特製的ㄚ桃、園哥生日蛋糕，市府也規畫聖誕手作課程，以黏土和瓶子製作具個人特色的「ㄚ桃園哥聖誕星空瓶」，讓大小朋友把自己做的ㄚ桃園哥帶回家。

市府指出，2015年至今ㄚ桃、園哥已受邀出席超過384場活動、超過285案專用圖檔申請，今年ㄚ桃園哥也參加2021智慧城市展、客家桐花祭、桃園萬聖城與寵物嘉年華等大小活動，並參拍攝防疫廣告影片，以可愛又親切的「萌」魅力，傳遞正確防疫資訊。

市府自2020年起開放商業授權，吸引企業製作精緻又可愛的聯名商品，有口罩、反光徽章、桃園市民卡套、野餐墊、茶組禮盒，以及旅居文旅的ㄚ桃園哥套房等商品，在桃園區公民會館「ㄚ桃園哥聯名商品專區」，就可買到最新上市的聯名商品，只要是政府機關、學校，或經政府機關（構）合法登記的公私立團體，都可申請ㄚ桃、園哥商業授權。