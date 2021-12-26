桃園近年來建設多，吸引年輕人口移入，桃園區、中壢區0至2歲人口分別都有近4000人，許多家長為了公托名額更是搶破頭，千人登記候補名額，顯示公托需求量大，為此市府推出「一區一公托」政策，僅剩復興區尚未達成，目標在2025年建置完成55個公托及家園。

桃園市內目前以桃園區、中壢區公托及家園數最多，桃園區有1公托中心、4個家園，總收托數為93人；中壢區有3公托中心、3個家園，總收托數為201人。桃園市11月份各區0至2歲年齡人口統計顯示，桃園區0歲有3547人、1歲有3667人、2歲有4005人；中壢區0歲有3496人、1歲有3830人、2歲有3976人，相較下公托數量相當稀少。

桃園近來重大建設多，加上多個行政區內有設置重劃區，成為許多年輕家庭遷入的首選，八德區、蘆竹區、龜山區等，0至2歲各別人口也都突破1000人。社會局兒童托育科科長蘇美惠坦言，公托需求量大，市府一直都在積極爭取中，「一區一公托」的政策目前僅剩復興區還未完工啟用。

蘇美惠表示，復興巴陵行政中心建置公托家園，目前正在進行室內裝修工程，預計2022年5月能啟用，屆時可達成「一區一公托」的政策目標，下一階段將以「生活圈」為概念持續尋找社會住宅、新建公有館舍等合適地點擴大布建。

「2025年目標要完成55個公托及家園，預估可招收1800名嬰幼兒！」，蘇美惠說，現已設置16家公托、19家家園，另外目前有和市府簽訂準公共化的托嬰中心及居家托育服務人員共有96家，托育費用不超過1.9萬元，且8月份銜接新制，送公托及家園、準公共保母及準公共托嬰中心，補助金都調升1000元，各別可獲4000元、7000元補助金，對家長來說是一大福音。