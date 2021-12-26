美國經濟數據基本符合市場預期，房地產數據意外強勁，外匯分析師認同，美元受惠於美國經濟及其韌性，上調美元指數（DXY）的波動區間，高點可從目前的96.06進一步到97.5，主要非美貨幣中，英鎊相較於歐元，今年來對美元匯率的貶幅小很多，且截至耶誕假日之前的12/24，對美元匯率為1.338，是外銀財富管理技術分析的交易區間中間價格，外幣投資人可觀察是否已到買進時點。

渣打銀行財富管理指出，歐洲央行利率會議動向略偏強硬，使得美元兌十大工業國貨幣上周略為收低，美國經濟數據基本符合市場預期，房地產數據意外強勁，後勢仍值得關注。英鎊對美元則出現走揚現象，源自英國央行意外調升政策利率，從0.10％上調至0.25％。英鎊匯率今年來，對美元匯述貶幅約2.02％，上半年較為強勢，近三個月走勢較為偏弱。

渣打銀行財富管理分析，儘管Omicron疫情仍有風險，但英國央行似乎更關注通膨飆升和相對緊張的勞動市場情況。鑑於英國經濟的脆弱情況，仍認為市場對於英國央行升息的價格反映過於激進。英國脫歐的緊張局勢可能也還潛伏在後，可能又會使英鎊受阻，阻力區預計在1.3420～1.3580區間。

富蘭克林證券投顧亦提醒，Omicron疫情持續升溫，英國首相Boris Johnson已稱仍可能需要在聖誕節過後採取新的封鎖行動，這將打擊英鎊表現，英鎊匯率預料區間落在1.325～1.345。

至於英鎊對美元匯率在2022年的可能價位，銀行財富管理估測，或將處於1.28～1.33交易區間的下緣。2022年，英國央行BOE升息預期的利多，可能會被Fed提前升息和英國脫歐後的風險所抵消。2016年英國脫歐公投後，英鎊便處於1.20至1.33區間的下緣，這與硬脫歐風險和國內政治不確定性有關，投資人應謹慎英國政府可能會觸發《北愛爾蘭協議》第16條規定，並引發與歐盟的貿易戰。