行政院促轉會統計，全國道路名稱有316條以「中正」命名，有28條以「介壽」為名，11條以「經國」為名，建議「去威權化」。對此，網友怒稱，整天在文字上大做文章，為這種雞毛事，假裝在做事而已，說穿了還不是政治考量。

根據《自由時報》今（26）日引述促轉會調查，日本戰敗後，台灣行政長官公署於1945年頒布「台灣省各縣市街道名稱改正辦法」，凡是街道名稱在紀念日本人物、伸揚日本國威者，都要重新命名，包括改成中華路、三民路、中山路、中正路等。

促轉會認為，當時為了除去日本統治遺緒，並未顧及在地歷史記憶與區域特色，致使現今各大都市街道命名架構在此時期大致確定。

因此促轉會製作「威權統治相關街路名稱清冊」，全國以威權統治者命名之街路名數量合計達355（條）處，其中以「中正」為名的道路有316條。

促轉會建議，中央與地方提出「整合計畫」，作為地方政府進行「去威權化」的評估基礎。透過法制化建立街路名稱文化傳承面向，納入本土語言，建構文化主體性。

對此，PTT網友砲轟，肥貓機關整天在文字上大做文章，為這種雞毛事，假裝在做事而已，說穿了還不是政治考量！