林心如、霍建華是演藝圈的模範夫妻，小倆口好友升格成戀人，小倆口在2016年步入禮堂，小倆口接著在隔年喜迎女兒「小海豚」，幸福升格為一家三口，林心如、霍建華雖然對婚姻生活低調，不過今天（26日）是霍建華的42歲生日，林心如稍早則在網上曬出拳套造型蛋糕照，並感性為尪慶生：「健健康康的陪伴女兒快樂長大 Love you（愛你）」。

霍建華在今天迎接42歲生日，嬌妻林心如稍早則在網上曬出拳套造型的蛋糕照，旁邊還有日期「12.26」、以及霍建華的英文名字「Wallace」，林心如也甜蜜寫下：「Happy birthday （生日快樂）希望你的每一天都開心幸福的 好好享受當下每一分每一秒 健健康康的陪伴女兒快樂長大 Love you（愛你）」，林心如最後則標記：「#生日快樂 #好好練拳早日上場比賽 #平安就是福」，還笑稱自己沒招了、不知道明年要做什麼蛋糕。

林心如隔空曬蛋糕照放閃霍建華，吸引侯佩岑留言：「哇！格格太用心了！祝福皇上生日快樂 闔家平安健康 幸福快樂每一天」，修杰楷也大讚：「這拳套蛋糕好帥，生日快樂」，還釣出林心如回應：「我也是絞盡腦汁了」。

林心如每年都用心為霍建華慶生，她去年就貼心為霍建華準備紅色法拉利的造型蛋糕，蛋糕旁寫著霍建華的英文名字「Wallace」以及「Daddy Happy Birthday」字樣，而林心如今年則是為丈夫送上拳套造型蛋糕，精緻又用心，也吸引網友留言：「去年跑車 今年拳套 明年叫你老公再培養其他愛好 這樣又有素材了」，讓林心如大讚是好主意。