台東縣體育會健美委員會選手楊士緯及林宇箴，於25、26日參加由中華民國健美健身協會所主辦的第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽中，榮獲佳績，其中楊士緯榮獲3金1銅，傲視群雄，女子選手林宇箴榮獲2面銀牌。

台東縣體育會健美委員會總幹事侯平勝表示，此次全國健美錦標賽，台東縣選手共有2位選手參賽，今年疫情爆發以來，不管在國內外在健身運動場館方面有諸多的限制，更有一段長達3個月的時期全國各地的健身中心禁止營運，這對於每天都要進行重量訓練的健美選手而言，無疑是一大打擊，選手沒有地方可以進行重量訓練，每位選手都是想辦法各自在家或在戶外進行克難式的徒手訓練及飲食控制。

侯平勝有鑑於此，是無償提供了家裡Home GYM健身房分別安排時間，在疫情三級期間，限制只能1人分時段到家裡健身房訓練，這2位選手能在全國美錦標賽中榮獲佳績，實難能可貴。

台東縣體育會健美委員會主任委員陳俊宏表示，健美委員會將於明年年4-5月舉辦全民運動會台東縣健美代表隊的選拔賽，這2位選手能獲得佳績，等於是為明年賽事打了一劑強心針，屆時也歡迎在外地打拚的本縣籍健美子弟選手能夠回來台東參加選拔活動，共同為台東縣在全民運動會中爭取佳績。