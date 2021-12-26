雲林縣長張麗善26日到嘉義市參訪台灣設計展，由嘉義市長黃敏惠陪同，兩人被問雲嘉嘉合併議題，張麗善不諱言表示，中央將雲嘉嘉合併議題納入考量，可能只是要沖淡新竹縣市「為人量身訂做」的觀感，是否真心想合併雲嘉，仍有待商榷。

張麗善說，縣市合併議題太急就章，且無充分討論和通盤規畫，明年縣市長選舉，現在提出來的意義到底在哪裡？是否符合民意和全民期待？且有些城市雖名為6都，但城鄉差距依然很大。

張麗善表示，六都嚴重衝擊中央統籌分配款，如果再有第7都，也會相對衝擊，希望中央公平分配資源，每個縣市都一樣，都是台灣子民，應該同樣享受權益和福利，另張麗善也指出，舊高雄縣是否符合六都期待？或至今仍屬偏鄉？都凸顯地方整合仍有待商榷。

民進黨立院總召柯建銘昨天說「反大新竹是一己之私」，張麗善表示，大家都看得很清楚，一己之私是否是在說自己，明眼人都看得懂，為何要急就章呢，新竹縣市合併很明顯就是為人量身訂做，完全是政治操作考量。

黃敏惠則表示，無論台灣是否多出第7都、合併方式為何，各個城市都有其特質，「合作比合併更重要」，若基層有意願且彼此間合作，對各個縣市都有利，「只要有利，大家都會爭取」，也不用等到中央指示。