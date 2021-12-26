政府近年來編列「大內宣」預算，聲稱是政策宣傳，在野黨立委發現，明年中央政府總預算案總共編列18.6億元的「媒體政策及業務宣導經費」。民眾黨立委邱臣遠指出，部分部會把行銷費用挪到基金預算內，觀光發展基金編列25.5億元宣傳費就是例子之一，並呼籲觀光局講清楚。此事也引發網友熱議，不少網友紛紛狠酸「抗中飽台」。

民眾黨團立委邱臣遠、蔡壁如及國民黨立委江啟臣早在10月就發現中央政府明年度總預算，竟編列18.6億元的大內宣預算，不僅如此，甚至更多不為人知的大內宣費用隱藏在各部會俗稱小金庫的「基金預算」內。

行政院長蘇貞昌當時反駁，「不是那麼簡單，預算經費動支使用都受立法院監督，之後也還有審計部的決算」。但邱臣遠進一步檢視各基金預算，揪出觀光發展基金明年編列25.5億元的國內外媒體及行銷費，刻意未納入大內宣統計，驗證大內宣經費隱藏在基金預算確有其事。

此事也在PTT上引發網友熱議，「出一張抗中保台的圖不知要花多少錢？」、「你我的納稅錢都被這樣花」、「我要轉當網軍包標案了，好飽」、「勞退健保破產根本是假議題，政府錢爆幹多」、「每天不停大內宣掏空國庫耶」、「地方苦哈哈，內宣肥滋滋」、「不然哪有錢養網軍」。

更有網友開酸，「抗中飽台啊」、「抗中飽台，我懂我懂」、「抗中飽台臭了嗎，塔綠班被賣也在幫數錢」。