才剛完成歸化手續成為「新台灣人」的阿提諾，26日披上台南台鋼獵鷹球衣，先發打了32分鐘，就有25分、15籃板、3助攻、4抄截與1火鍋表現，幫助獵鷹114比83痛宰地主桃園雲豹，拿下本季且是隊史首勝(3敗)，獵鷹總教練吳志偉賽後只是不斷重複「很好」兩字形容阿提諾表現。

「我從5月到現在都沒比賽了，一開始雖然跟新隊友的默契還不好，到了後面就慢慢找回團隊節奏，才有辦法贏球，」阿提諾表示，「能夠成為中華男籃歸化球員，雖經歷很長時間，如今如同美夢成真，希望日後效力國家隊能有好成績。」

不過獵鷹今天所有得分幾乎都集中在洋將身上，除了歸納在第三類球員的阿提諾，喬登也投進7顆三分球、包辦26分，賈西亞24分、12籃板及5助攻，本土球員唯一得分上雙的是劉人豪，他拿10分、3助攻與2籃板，張幃翔9分。

雲豹以亞洲外援狄安森26分最高，鄭瑋15分居次，米特羅維奇13分，謝育政11分，不過大洋將歐頓先發只打12分鐘，僅拿2分、2籃板，表現仍然相當不及格。