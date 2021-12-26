在夕陽西下時，台南市北門雙春濱海遊憩區沙灘天海一色的景色，讓許多遊客難以忘懷。（李愷人提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門雙春濱海遊憩區的金色沙灘，搭配白色鞦韆，繪出絕美的夕陽意象。（李愷人提供／張毓翎台南傳真）

園區沙灘外無任何堤岸等遮蔽物，依照園方前幾年經驗，跨年時分夕陽露臉機會高。（李愷人提供／張毓翎台南傳真）

揮別2021、迎接2022，台南市北門井仔腳鹽田夕陽，一直以來廣受攝影家們的青睞，是跨年送夕陽不可錯過的景點之一；而較少為人所知的是，距離此處車程約18分鐘的雙春濱海遊憩區沙灘，搭配沙灘上白色鞦韆，繪出絕美的夕陽意象，吸引許多新人來留下特別的濱海風情婚紗照。

雙春濱海遊憩區位於台南西部濱海最北的海邊，距離南鯤鯓代天府僅約3公里，園內擁有紅樹林、忘憂森林等獨特生態地景，而在夕陽西下時，金色沙灘與被染紅的橘紅天空，天海一色的景色，讓許多遊客難以忘懷，常有婚紗業者帶新人來拍婚紗，疫情爆發之前，有一團日本觀光客來雙春遊玩，特別提到此處沙灘曾被日本電視台報導過。

雙春濱海遊憩區顧問李愷人表示，當初在沙灘上架設鞦韆的點子，源自於一個「美麗的錯誤」；以前颱風來襲或鋒面過境帶來的風浪，經常把蚵棚、蚵殼、塑膠或木板等廢棄物打到岸上，清運費用所費不貲，後來決定倒不如再利用，運用這些廢棄物來製作遮陽棚和鞦韆，每逢漲潮時，人坐在鞦韆上，海水大約淹到腳踝，拍起來有如在海上盪鞦韆的效果。

不過李愷人提到，近年來沙灘面積持續減少，每年海岸線後退150公尺，憂心總有一天美景會被大海吞噬，不斷消失的海岸線，亟待外界重視和搶救。

根據中央氣象局資料，今年最後一天日落時間在傍晚5點15分；李愷人說，園區沙灘外無任何堤岸等遮蔽物，依照前幾年經驗，跨年時分夕陽露臉機會高，建議想來看夕陽的遊客，可提前半小時以上到達，給予自己充裕的時間先卡位。