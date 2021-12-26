Whoo后還幼平衡乳110ml，7800元。（Whoo后提供）

Whoo后還幼平衡露125ml，6800元。（Whoo后提供）

Whoo后還幼尊寵肌礎組，1萬2500元。（Whoo后提供）

頂級保養找代言人拚話題也拉抬買氣，頂級品牌今年市場競爭激烈，加上疫情，讓許多喜愛囤貨、送禮的客戶，消費趨於保守，業績仰賴新客為多。

已經50歲的女星李英愛，氣質與美肌就是頂級保養Whoo后最佳代言人，業者表示，李英愛為品牌帶來穩定的頂級消費群，但很多新生代不認識李英愛，加上許多頂級保養進駐，頂級客層也會因此流失，為了守住品牌精神並兼顧業績，品牌推出更多價格帶選擇，讓新客有機會可以入手體驗。

韓國頂級保養后，以韓式宮廷歷史為根源，結合現代韓方科技全新演繹皇室宮殿的美顏聖品，讓保養秘帖穿越時代，締造當代永恆童顏之美。頂級還幼系列推出「還幼平衡露」與「還幼平衡乳」，以蘊含26萬小時長生的山蔘全草，搭配70餘種頂級韓方成分，調出宮廷保養秘方，以精奢保養強化肌膚基礎，打造如鳳凰般高尚的盛世還幼童顏。

透過代言人圈粉、圈業績的代表還有女星全智賢，其代言的su:m37° 讓品牌在今年光是因為代言人靠櫃，就締造周慶業績飆升，仰賴其當紅高人氣，讓主打商品賣到缺貨，台灣的好成績也讓韓國驚艷，明年將強化代言人形象與消費者溝通，讓代言人效益最大化。