5年前，印尼一位9歲男孩因體重達到280磅(127公斤)成為頭條新聞人物，稱為「世界最胖男孩」。雖然出名，但過重的身體使他生活一切都很不便。終於下決心減肥與外科手術，三年內減掉了驚人的104公斤，整個人也精神起來。

太陽報報導，這位名叫艾亞‧佩馬那(Arya Permana )的少年從小就好吃，10歲時飯量就很巨大，他的一餐相當於兩個成年人的分量，什麼都愛吃，米飯、咖哩魚、牛肉、蔬菜湯和豆豉餅一掃而空。

他的父母過於溺愛也造成這個結果，或許是老來得子，雙親從小就常常用食物獎勵小孩。父親阿德‧蘇馬提(Ade Somatri)說：「'是的，我寵壞了他。如果他想吃甜食和飲料，我們都會提供，如果他想吃麵，我們就煮給他吃。」

後來肥胖的不行了，雙親也要孩子節食，但實在困難，終於使得他體態完全變型。艾亞很難洗澡，因為塞不進浴室，只能在戶外蓋個游泳池大的池子，他走不了幾步就會氣喘吁吁，根本無法出門；根本找不到合身的衣服，只好裹著布。

艾亞終於意識自己應該減肥，開始通過嚴格控制飲食、體能鍛煉，這名少年也耐心的進行，在4個月內成功減掉了20磅(9公斤)，但仍然遠遠不夠。

他的減重影片流傳後，醫生主動聯絡艾亞，為他進行了縮胃手術，幫助他在短短三星期內，從186.4 公斤減至 169 公斤。

執行手術的外科醫生韓迪‧王(Handy Wing)說，我們以手術將他的胃縮小至原來大小的30%，再加上胃束帶手術，在三年內減掉了驚人的10公斤。

不過他的皮膚因過於撑大而鬆弛，只能用手術來去除，他希望疫情好轉好切除更多的鬆弛皮膚。

他現在可以每天步行3公里，打籃球，爬樹和騎摩托車。

艾亞回顧過去幾年，他說：「我沒想到我真的可以減肥。現在感覺好多了，一切都不一樣。」