許多人買預售屋時，都會被美輪美奐的樣品屋吸引，不過等房子蓋好後，可能跟想像中差很大！一名網友表示，因為被樣品屋模型吸引而簽約購買預售屋，不料看到實屋蓋起來後，讓他超級傻眼，照片曝光後有網友直呼：「地上的磁磚跟我阿公、阿祖家的公媽廳一樣耶」，笑翻眾人。

一名網友在臉書社團《爆料公社》表示，買屋當下被樣品屋模型吸引，因而簽約購買預售屋，結果看到實屋蓋起來以後的地磚顏色瞬間傻眼。從他貼出的照片可見，實體屋的地磚跟樣品屋完全不一樣，從米色變成磚紅色，外牆的顏色也變了調，連窗戶的設計都跟樣品屋差很大。

對照樣品屋，外牆應該是灰黑色相間，地磚是優雅的米色調，門面還乾淨俐落的兩扇玻璃窗，讓原PO崩潰直呼：「難道真的是圖片僅供參考？！」

照片曝光後讓眾人笑翻，網友紛紛回應「地上的磁磚跟我阿公、阿祖家的公媽廳一樣顏色耶…」、「這磁磚是要叫我開宮廟嗎？」、「配這顏色的地板是故意找碴？」、「真的差好多…整體質感完全不行」、「簡直是毫無相關」、「有夠醜，這落差好大」、「窗戶是隨意開的嗎？兩邊完全不對稱欸」，還有網友認為涉嫌廣告內容不實，可以提告。