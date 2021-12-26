鹿希派吸大麻10萬元交保！離開北檢雙手合十不發一語｜中時新聞網

綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）又闖禍，今天（26日）凌晨鹿希派與友人前往信義區知名夜店RAFF歡度聖誕節，中途走出店外在路邊抽大麻菸，遭巡邏警「嗅」出查獲，鹿希派辯稱該支菸是朋友請的，但仍遭移送北檢，訊後以10萬元交保，吳宗憲則痛心呼籲「從重量刑」。對此，律師林智群直言「吃瓜觀眾可以散了」，因為吸毒若是初犯，不是「勒戒+不起訴」就是「戒癮治療+緩起訴」而已。

藝人吳宗憲的兒子鹿希派涉嫌抽大麻菸，北檢檢察官訊後，諭令10萬元交保。鹿希派離開地檢署時面對媒體詢問不發一語。（中央社照片）

針對鹿希派呼麻遭逮，林智群在臉書發文指出：「如果他之前沒吸毒前科的話，初犯就是勒戒+不起訴，或戒癮治療+緩起訴。沒事兒沒事兒，吃瓜的觀眾可以散了。」。網友則回應：「好奇吳先生是否忘了他要求過『連坐法』？」、「陌生人給的東西就不要吃啊…小時候媽媽不是都有教…拿完也要記得說謝謝啊」、「還一堆人要人家認柯建銘當乾爹，根本不用那麼麻煩哈們」。

信義分局凌晨前往信義夜店臨檢，福德派出所員警步行巡邏到松高路，發現一名男子在路邊抽菸，員警「嗅」出異狀，當場上前盤查。男子十分配合地交出抽到一半的香菸檢驗，員警用毒品試驗包檢測後，發現有大麻毒品反應，立刻將男子帶回調查。

經清查身分後，才發覺叫做吳睿軒的男子，就是綜藝天王吳宗憲的兒子。但吳否認自己吸食毒品，辯稱該支菸是朋友在店內請他抽的。但警方確認他有吸食事實，觸犯毒品危害防制條例，要求他提供友人身分，經偵訊後移送台北地檢署複訊。北檢訊後諭令10萬交保，據悉由姊姊吳姍儒請助理拿錢替弟弟辦交保。

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