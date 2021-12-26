日本「二刀流」大谷翔平本季拿下MLB美聯MVP，並包攬多項大獎，在投打都有超人般表現的他成為世界體壇最夯人物之一，最近球員卡公司《Topps》因70週年進行新計畫，推出由藝術家特別設計的球員卡，其中就包含大谷翔平，不過驚見卡片上漢字寫著「大谷羊羽干」，讓大家好氣又好笑。

這張大谷翔平球員卡非常精緻，圖案上由三個大谷翔平組成，色彩鮮豔吸睛，其中包括他的投球和打擊姿勢，完全展現「二刀流」特色，眼睛甚至還噴出雷射光，相當霸氣，不過在左下角卻寫著「大谷羊羽干」，而翔這個字間距很大，看起來就像「羊羽」，但最後的平卻少了兩點，變成「干」。

之後這張卡片在網路上引起熱議，連日本網友都看出了錯誤，不過有人說這張卡反而因此更加珍貴、值得蒐藏，不知道公司是否會進行修正。而說到《Topps》公司，他們不只製作MLB球員卡，連日職、足球、NHL、WWE、F1賽車都有他們的產品，款式也相當多元化。

另外大谷翔平最近還拿下相當了不起的頭銜，美國知名體育雜誌《Sporting News》月底公布一項大獎，評選運動史上50大最佳賽季，第1由大谷翔平於本季MLB表現摘下，而獲得第1有多不容易，他可是贏過喬丹(Michael Jordan)1991-1992在公牛賽季表現，後者在此排名也僅第5，競爭超激烈。