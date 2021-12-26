花蓮是國民黨鐵票倉，民眾黨今在花蓮縣秀林鄉代表會成立首個地方黨團，政治傾向較為偏藍的鄉代會副主席賴惠美，代表邱惠英、陳龍、王則元、金云湘等5人加入，此舉是否動搖藍營政治版圖，對此，國民黨花蓮縣黨部表示，將逐一溝通與化解。

黨主席柯文哲今樂見其成秀林鄉代表會成立民眾黨團，並頒發聘書給秀林鄉代會民眾黨團召集人邱惠英，而國民黨籍鄉代會主席賴俊傑則致贈玫瑰石板畫給柯文哲紀念。

邱惠英接受媒體聯訪表示，自己早年曾是國民黨員，後因組織鬆散，即使交了黨費也不受重視，因此這屆有很多代表都以無黨籍身分參選；她認為，民眾黨內部觀念一致，符合目前年輕人的想法，期許入黨後，黨部能給予更多支持。

柯文哲受訪時表示，原鄉長期以來是藍營鐵票區，綠營執政時間，原民政策沒有到位，以致原鄉非但沒有轉向，加上對藍營失望，因此才會尋求民眾黨的幫助。

由於國民黨在原鄉擁有一定的支持度，怎料，秀林鄉代會中，近一半政治立場親藍的代表加入民眾黨，此舉恐動搖藍營在花蓮的政治版圖，因此，國民黨花蓮縣黨部晚間緊急發新聞稿指出，秀林鄉有2000餘位黨員，鄉黨部主委周賢德及幹部平日盡力推動黨員服務工作，各村落常見黨部人員發放急難救助物資。可能是部分鄉代對黨內工作方向有些不了解，未來將盡全力溝通，化解障礙。

國民黨花蓮縣黨部主委黃原亮針對賴俊傑與柯文哲同台解釋，日前賴已先報備柯訪花行程，再三強調自己只是盡地主之誼與會，決不會做出任何損害藍營行為的事，研判賴可能是在不知情的狀況下與柯同台。

國民黨花蓮縣黨部指出，即將邁入九合一選舉年，國民黨在進行提名作業時，會對認真做事的黨公職人員給予最多支持與肯定，且對原鄉關懷從未間斷，相信民眾會了解黨內的用心與努力。