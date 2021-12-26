民進黨新竹市黨部主委陳建名認為，新竹市長林智堅在新竹市的執政表現，深受市民認同。（陳育賢攝）

民進黨籍新竹縣長林光華26日出席芎林鄉公一及公三公園動土典禮，會中以客語致詞，先提及特色公園契機為孫女寫給爺爺的信，是「由下而上」很好的範例，又提他其實也贊成竹竹合併，但認為要從基層開始做些事情，「這樣才會加分」。

林光華說，很多人都忘了25日是行憲紀念日，現在「憲法、各種法，都亂搞1場」。他說，他是民進黨創黨的黨員之一，但「說起來很心酸」，看公投桃竹苗輸不少，以前大家罵國民黨買票、釘樁，「這次沒有啊」，既然沒有為什麼會輸到這麼慘？連民進黨執政的桃園市、新竹市都輸？

林光華表示，他是很贊成縣市合併，「因為本來就是一家人」，以前因為私人利益而造成縣市分家，「分家以後新竹縣是真的吃虧」，在沒有補助之下，新竹市內還有一堆縣有地，「但是我當縣長我沒有敗家賣祖產，是我後來接任的人賣得大家生氣」，這些事情歷歷在目。

林光華也說，縣市合併以後客家人有70％以上，（合併後）「你要當我們怎樣呢？講這些話我很心酸」他說，自己不爭氣、自己要打拚，打拚從哪裡開始，就像這個公園一樣從基層做起。林光華指出，他希望大家從基層做些事情給大家傳頌、贊成，這樣才會加分。

民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，公投是選事不選人，若以公投票比較相較2020年不分區政黨得票，綠營支持者與藍營支持者，幾乎拉近為1比1，以往根深蒂固藍大於綠的選民結構正在改變，這是因為林市長在竹市執政的表現深受市民認同。

而林智堅市長提出的竹竹合併升格是站在國家產業發展與區域治理的高度上，對民進黨的選舉本來就不是優勢，所以就像林光華主席說的自家人更應該要爭氣。而林光華主席身為民進黨資深前輩，更不應該公開支持楊文科，這樣子只會讓我們的支持者親痛仇快。