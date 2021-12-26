近日大陸媒體與網路自媒體都在議論湖南農村老師李田田因微博言論遭強制送精神病院消息，雖然已懷有身孕，其未婚夫亦無法前往探視。有關李田田的遭遇亦受到國際陸媒大量關注，陸媒《多維新聞》分析事件過程指出，現在大陸民粹氣氛高漲，一件小事都很容易被網上輿論升高為政治問題，地方官員因怕事而採取過激手段，反而造成今天的困局。

李田田是大陸湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣一名小學語文老師，曾因檢舉地方官員過度形式主義干擾學校教學，受到《央視》等媒體報導與表揚。但最近因為在微的言論聲援上海教師宋庚一而遭地方府強制送精神病院治療。由於李田田患病且懷有身孕，遭強制送醫後還透過友人對外求救，引起包括大陸與國際輿論關注，其家人被地方官員安排出面陳述其狀況仍未能解除外界的疑慮。

《多維新聞》指出，湖南地方政府表示，李田田發表不當言論，考慮其健康與懷孕因素，將待其出院後再依法依規進行教育勸導。外界質疑的相關問題，湘西自治州已成立工作組進行調查。

報導指出，李田田被送精神病醫院一事已經成為公眾事件，為了避免事態惡化，永順當地的官員應該會保障李田田的安全，但李田田要獲得完全的自由，恐怕還要過一段時間。當地官員正努力勸說李田田保證不再對外「說不該說的話」，儘快讓事件平穩落幕。

報導分析稱，是否要對李田田支持宋庚一的言論做出處罰，已經不是此事的要點。何況她在微博發言表達意見本就是一件很小的事，不值得如此大動干戈。但由於現在中國大陸民粹高漲，任何一件小事都很容易被激動的線民「上綱上線」為政治問題，結果就讓李田田和永順縣官方陷入輿論漩渦。

《多維新聞》以前網上輿論可以輕鬆自由地討論各種問題，基本上不用擔心被舉報、被網暴；但現在那種寬鬆、包容、自由的言論環境已經漸漸遠去了。在國內外民粹、對抗、鬥爭氛圍的裹挾下，現在很多人的神經變得敏感而脆弱，他們很容易被各種事件刺激，不自覺地落入泛政治化鬥爭的陷阱。近些年許多人動不動舉報，即是這種脆弱心態的突出表現。

更糟糕的是，連本應該十分成熟、穩重的政府機關、事業單位等各類組織團體也變得敏感、脆弱化，這讓中國社會應對各類事件的能力大大降低，製造事件的能力卻大大提高，這不是一個好現象。地方官員在民粹政治的壓力下，已經失去了基本的理智和判斷力。向民粹低頭，不僅害了李田田，也搬起石頭砸了自己的腳。在由泛政治化民粹製造的李田田事件中，她不是唯一的受害者，永順縣官方和整個社會都將為此付出代價。