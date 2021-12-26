台中市第二選區立委補選進入倒數，針對國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀的選情，前扁辦主任陳淞山近日接受港媒《中評社》專訪時，認為顏寬恒、林靜儀可以打成五五波。前民進黨立委郭正亮表示，他比較傾向陳淞山的講法，顏寬恒、林靜儀真的非常接近。他甚至認為，6萬6千票，大概是林靜儀目前的頂；林靜儀應會擔心，當顏家家族的力道進來，顏寬恒一定會超過6萬4千票。

郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》表示，基本上，選民服務和地方建設的爭取，顏家都有，而且如數家珍。他說，自己在中南部也幫人站過台，通常到了最後，一定要地方上的一些幹部，比如里長或是社團代表，都要上台，但到現在，還沒有看到林靜儀有這種代表，看到去的是市議員、立委，還有中央、外縣市的 這就是林靜儀會擔心的部分。

郭正亮接著指出，目前不知道選民服務和地方建設的爭取，還有地方農會等，會牽扯出多少票，這就是外界在講的顏家基層組織很緜密，就是這個意思。

郭正亮表示，他比較傾向陳淞山的講法，顏寬恒、林靜儀真的非常接近。因為公投核四這個項目有投到6萬8千票，其他議題則大概6萬6千票，但是補選，很可能當選的票，是7萬票左右，6萬6千票，大概是林靜儀目前的頂，因為投票率不會太高。事實上，補選的投票率很少超過5成，都是4成多。以公投核四來說，兩方的票6萬6比6萬4，也只差2000票，而這次補選，顏寬恒本人出來選，動員的力道，一定超過公投的力道，林靜儀當然會擔心，當顏家家族的力道進來，顏寬恒一定會超過6萬4千票。因此，他認為顏寬恒、林靜儀兩人非常接近。