台灣羽球男雙組合王齊麟／李洋在東京奧運奪金、年初連3站奪冠，雖然年底世錦賽僅止步8強，但「麟洋配」仍在110年運動精英獎奪下最佳運動團體傑出獎，回顧2021年所發生的一切，2人都直呼是「驚奇的1年」。

王齊麟／李洋在今年初的泰國3戰狂掃15連勝、3座冠軍，東京奧運更是殺出重圍奪下男雙金牌，這也是台灣羽壇首金，男雙世界排名衝到生涯新高第3名，好表現也獲得世界羽聯（BWF）肯定，拿下年度最佳進步獎。

結束奧運後，「麟洋配」稍作休息後又繼續出賽，但成績不如上半年理想，在西班牙舉行的世錦賽雖然改寫2人合拍最佳成績，但止步8強也讓2人大嘆可惜。

王齊麟坦言在東奧奪金後大半壓力都釋放出來，身體狀況維持得不像年初時那樣理想，手也有些疲勞狀況出現，「打到後面有些盲目，只是在應付球。」但他強調，雖然身體狀況不到最理想，仍不是下半年成績不佳的藉口，「我們還是有很多需要加強的地方。」

在東奧奪金後，「麟洋配」也成為各國好手鎖定的對象，2人都坦言，有感覺到多少被針對，但這並非近期成績不佳的理由，李洋說：「最主要還是我們自己沒做得那麼完善，導致優勢無法明確發揮出來。」

雖然狀況有些「開高走低」，但「麟洋配」仍獲得評審肯定，奪下運動精英獎的最佳運動團體傑出獎，2人都直呼是驚奇的1年，李洋說：「年初3站、奧運得我們都是很大的圖破，雖然可惜最後世錦賽沒能奪牌，但這就是比賽有趣的地方，能夠奪獎感到肯定與榮幸，不管接下來成績如何，今年都是充滿回憶的一年。」

王齊麟則形容2021年「像是洗三溫暖一樣」，「雖然年尾表現沒像年初那麼好，但奧運、年初3站對我們已是很好的回憶與肯定。」能奪獎他歸功於團隊，「沒有陪練、教練，我們也不會有這些成就，能拿到這個獎是2021年滿好的結果，也很開心（陳）宏麟學長能拿到最佳教練，對團隊是很好的鼓勵。」