警方用來查捕逃犯、找尋失蹤人口的利器—警用小電腦「M-Police」，其中的相片比對系統，因取用來自於國民身分證的照片，目前主管個人資料保護法的國發會，認為需要有更嚴謹的法規去規範警察使用，以免引發侵權質疑，要求警政署修正相關管理要點，在修正前，警政署於11月底通令各警政機關，暫時下架MPolice的相片比對系統。

警政署今天表示，已依國發會建議，刻修正「國民身分證相片影像資料使用管理要點」，待修正完畢後，就會開放M-Police相片比對系統。

警政署指出，M-Police上安裝的相片比對系統，係依警政署「國民身分證相片影像資料使用管理要點」規範使用；依國發會建議，已律定14項標準作業程序，現再依國發會函覆建議修正第4點，加入得查詢相片影像資料的法律條文，以臻完備。故於未修正完成前，暫時下架M-Police上相片比對系統。

有員警擔憂這項功能取消，會影響臨檢盤查的效率。警政署說，目前警用個人電腦上仍有相片比對系統，暫時下架M-Police相片比對系統，不會影響勤務運作，同仁可將相片上傳給專責查詢管理單位，包括警察局資訊、刑事單位、分局偵查隊，由專責人員電腦比對。