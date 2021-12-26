長榮、陽明海運前董座謝志堅26日鐵口預言，明（2022）年海運市場會不錯，目前能見度看到第二季，6月美西碼頭工人換約，罷工疑慮、船期混亂，恐帶動貨主提前出貨，也讓美國總統拜登有機會出手解決，運輸壅塞問題將較今年好轉，但仍處於需求大於供給的格局，「估計明年獲利應該不會比今（2021）年差！」

謝志堅援引國際研究機構德魯里的預估數據，今、明兩年全球貨櫃航商獲利總額將達3000億美元，代表今年最少會有1500億美元、明年也將會有1500億美元。

但他也提醒，2023年、2024年全球海運市場變化會比較大，去年及今年全球各大航商船都砸錢訂造新船，2023年起新運力將增加240萬TEU，2024年新運力將增加185萬TEU，新增運力也將創新高。

謝志堅今日出版新書《無懼駭浪：謝志堅堅忍圖成45年的海運生涯》，讓大眾一窺全球航運界重要歷史軌跡。時報出版透露，此書一出就再版二次，也是供不應求，一刷3千本3天賣完。

謝志堅表示，全球海運業今年獲利大爆發，主要是塞港造成船舶運力、貨櫃供給不足。明年海運市場還是供需失衡，據德魯里機構預估，貨量增加5.9％，但船舶供給僅增加4.5％，明年第三季航商營運還是會不錯。

他在海運業乘風破浪45年，從來不知道外界所謂海運業是景氣循環業的說法，去年、今年航商獲利大好，跟疫情引起的連鎖反應有關，造成需求量激增，簡要說就是市場供需問題。

展望明年海運市場會跟今年一樣不錯，除了塞港短期無解，艙位需求大於供給，還有美西碼頭工人換約薪資談判，罷工疑慮造成船期混亂、提前出貨，上半年會出現趕出貨潮，上半年市場會很擁擠，塞港對於美國供應鏈造成很大問題，預估美國政府美西勞資換約談判出面協調。

貨櫃三雄今年獲利豐，陽明前三季每股賺32.73元，長榮每股賺30.27元，萬海每股賺28.37元，三者都創下歷史新高。