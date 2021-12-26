台南龍崎在地平均年齡80歲以上長者，以「崎頂一級棒」樂齡活力秀進行龍崎光節空山祭開幕表演。（市府提供／洪榮志台南傳真）

今年龍崎光節以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感，發展主題故事「惡地伏流」。（市府提供／洪榮志台南傳真）

被譽為「全國最美山林燈節」的龍崎光節空山祭活動，26日由台南市長黃偉哲偕各界貴賓揭開序幕。龍崎在地平均年齡80歲以上長者，以「崎頂一級棒」樂齡活力秀進行開幕表演；開幕限定的跨界表演也在《世界樹之泉》作品區登場，由舞蹈家周書毅及音樂人王榆鈞，以音樂、舞蹈及科技光影與龍崎山林相互共演，讓觀眾有如進入電影《阿凡達》的世界。

黃偉哲表示，龍崎光節空山祭邁入第3年，也成功打響品牌知名度，市府團隊會努力讓活動一年比一年更好，邀請更多朋友到台南旅遊，一起來龍崎欣賞最有藝術氣息的山林燈節。

文化局也指出，龍崎光節不僅被網友譽為「全國最美山林燈節」，去年更成功為台南人口最少行政區的龍崎區，帶來超過16萬觀展人次及600萬元票房紀錄，還入圍多項藝術大獎，創下當地觀光新紀錄。

文化局還說，開幕限定的跨界表演在《世界樹之泉》作品區，這件大型作品首度於空山祭展覽中引進科技藝術互動裝置，利用多達200多隻LED螢幕結合紫光燈及螢光光蟲，搭配聲光效果，在真實與數位森林中創造出一片流動夜光，配合舞蹈家周書毅及音樂人王榆鈞的演出，虛實交錯宛如進入電影《阿凡達》的世界，帶給民眾一場視覺與聽覺的藝術饗宴。

今年龍崎光節還以龍崎特殊的惡地地形及伏流水為靈感，發展主題故事「惡地伏流」，敘說一個在變動與不安的時間中等待、蓄積並重新復甦的故事。概念延續去年的主題，呼應近2年疫情發展的大環境「在等待中復甦」的意象，於作品及展覽中，探討人與自身、與環境間的關係。

文化局強調，以此做為靈感源頭，該局攜手12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、發展出1個寓言動畫故事「惡地伏流」。與去年相比，無論在作品量體、作品技術及路線安排上皆有驚喜。

2021龍崎光節空山祭展期自2021年12月25日至2022年2月28日，每周二及除夕為休展日。展期前2日（12月25至26日）試營運免票，12月27日起門票採限額發售，平日票可於展期內非假日的周一、三、四、五使用，其餘周六日、春節假期及國定假日則適用假日票，每日限額5000張。