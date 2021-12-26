25歲張男與24歲黃男疑似喝到爛醉對警方叫囂、推擠，還毀損巡邏車，警方訊後全案依妨害公務及傷害罪嫌移請地檢署偵辦。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

好大的酒膽！KTV酒客爛醉對警方叫囂、推擠 還毀損巡邏車。

台中市25歲張男與24歲黃男，26日凌晨到北屯區崇德路二段一家KTV飲酒K歌，不知何故發生口角，經民眾報警，台中市第五分局出動快打到場，雖然現場已無人打架，即針對兩人進行盤查，但倆人疑似泥醉不但對警方叫囂、推擠，還毀損巡邏車，警方立即強制將倆人帶返警局保護管束，訊後全案依妨害公務及傷害罪嫌移請地檢署偵辦。

第五分局於26日3時12分許獲報在北屯區崇德路二段KTV前有吵架鬧事，立即出動警力快打到場，唯到場時未發現有人打架滋事，只見張男與黃男兩人在KTV門口。

經了解張、黃兩名酒客相互認識，泥醉於KTV門口發生糾紛，民眾見狀立即報警，警方到場時，雙方無打架情事，於了解案情時，張男及黃男因泥醉對警方叫囂、推擠，警方立即以強制力將該2位民眾帶返所實施保護管束並釐清案情，過程中張男堅決不配合，並造成巡邏車毀損，全案依妨害公務及傷害罪嫌移請地檢署偵辦。

警方呼籲，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於違法分子都將依法究辦，以保障市民安全。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障