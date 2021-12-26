阿富汗塔利班政府發言人表示，「阿富汗選舉委員會(IEC)在政府內沒有作用，就此解散。」該委員會在先前的政府是監督選舉事務與民意調查的。

半島電視台報導，塔利班政府發言人比拉爾‧卡里米(Bilal Karimi)說，「這些委員會沒有運作的必要，心也就不需要存在，將來如果我們覺得有需要，阿富汗伊斯蘭酋長國將恢復這些委員會。」

該委員會的官方網站介紹，獨立選舉委員會(Independent Election Commission ,IEC)成立於 2006 年，其任務是管理和監督所有類型的選舉，包括總統選舉。

然而，塔利班可沒有選舉這一事，他們在8月份進城後，舊政府的體制幾乎都沒有沿用。

已出逃的前阿富汗政府人物哈利姆‧菲代 (Halim Fidai) 表示，塔利班決定解散選舉委員會，代表他們從頭至尾都不相信民主制度。

「他們是透過暴力與子彈獲得權力，而不是選舉，自然反對所有民主制度。」

早在塔利班奪權成功之前，數名選舉委員會官員就在恐怖襲擊中遭到殺害。

除此之外，塔利班也解散了和平部、議會事務部與婦女事務部，取而代之的是「促進美德部」和「預防罪惡部」。

這意味著塔利班又回復到宗教基本教義治國的做法，早在1990 年代塔利班首次掌權時，就有「預防罪惡部」，美其名預防罪惡，實際上是一大堆的禁制令，一切的娛樂活動都被禁止，包括民俗傳統活動的放風箏、唱歌也不許。

塔利班政府正在敦促國際社會停止制裁，恢復舊政府時期的基礎建設與民生物資援助，並承諾這次採取更溫和的統治，但是顯然他們完全做不到。