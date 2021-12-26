王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，控他婚內出軌、約砲又召妓，優質形象一夕全毀，而曾擔任其肢體舞台導師的張淳淳，看到風波扯出的一連串新聞，就感嘆這世界落井下石的人 、事 、物太多，接著對王力宏雪中送炭，吐露對方私下暖舉。

張淳淳表示，自己是王力宏第一張唱片的肢體舞台導師，那時是1995年，王力宏從美國到台灣出唱片，上課時他很謙虛，有天份也夠努力，張淳淳回憶起當年最後一堂課結束時，「力宏和奶奶，還為我養的貓清貓沙，我真的很感動，因為貓砂蠻臭的」。

張淳淳曾擔任王力宏第一張唱片的肢體舞台導師。（圖／翻攝自張淳淳臉書）

而張淳淳最後一次見到王力宏，是在幾年前的某天深夜，當時王力宏和朋友在餐廳吃宵夜，張淳淳看出他並不想被打擾，便沒主動去打招呼，「但就在我快離開之前力宏從背後拍了我一下，並且主動的說老師你還記得我嗎？我第一張唱片就跟你學舞了」，由於是很多年前的事了，因此讓張淳淳很感動，最後更發現王力宏還先替她買了單，貼心舉動令張淳淳印象深刻。

張淳淳認為，應該給犯過錯的人改過自新的機會，「不為別的，就為如果哪一天若你變成了當事人，請撒下一顆善良的種子，讓他變成蒼天大樹，讓受傷的衝動的人可以乘涼、靜下心」，並向王力宏喊話「務必徹底遠離讓你近墨者黑的『朋友』，回歸家庭修補夫妻和親子的關係，若真的沒有緣分了，也用最大的誠意呵護對方」。