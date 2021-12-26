台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋聯手打下東京奧運金牌後人氣爆棚，下半年參賽成績不如之前理想引來批評，但李洋盼能將這些影響力轉為正面力量，像是公益、回饋基層，26日他們就捐出奧運奪金實戰球拍給美商公司，婕斯則回饋羽球基層訓練基金給北市民權、長春國小。

「麟洋配」今天捐出東京奧運奪金的實戰球拍，由於2人還在隔離中，由爸爸代替出席，2人則透過視訊方式與大家打招呼，當2人的畫面出現在大螢幕時，瞬間吸引許多小朋友來到螢幕前與他們打招呼。

在東奧奪金後，「麟洋配」在台人氣瞬間爆棚，但接下來幾場國際賽表現不如上半年理想，剛結束的世錦賽雖然改寫合拍最佳成績，但也僅止步8強。

王齊麟坦言下半年自己的身體狀況較不理想，在印尼的3場賽事跟世錦賽「打到有點崩潰」，但好在隊友李洋給予鼓勵且不責怪，「這對我講是很窩心的地方。」但幾次國際賽沒能打出理想成績，網路上也出現一些批評聲音，王齊麟坦言多少有受到言論影響，「我不能控制那1%的負面輿論，但還有99%的正面能量支持我，我盡量不要太在意，雖然這很難。」

王齊麟也有感奪牌後帶來的壓力，「所有的運動員真的很辛苦，不管有沒有得獎，所有運動員在場上都是付出百分之百的努力，今天有得獎會被大家看到、捧上天，但接踵而來的壓力很多時候也是會壓垮很多運動員，當運動員都很不容易。」

李洋則說，自己本就是不太會看留言的人，所以對球場影響不大，「但我覺得能被大家看到也是好事，我也希望能發揮我們現在能被看到的影響力，去產生一些更正向的，像是公益、回饋基層，以前你做了可能只影響到少少的人，但現在可能會讓更多企業、公司，讓羽球圈子變大。」

儘管今年成績有些「開高走低」，但「麟洋配」也從比賽中收穫不少寶貴經驗，對於明年，2人也一致說目標就是擺在亞運，出關後也會針對賽事中發現的不足之處做改善。