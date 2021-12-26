台中市第二選區立委補選，有5位候選人競逐，而藍綠陣營拚戰也進入白熱化，國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀兩名候選人今天（26日）則同穿白色外套，出席烏日建興宮270周年慶活動，兩人尷尬握手致意。針對顏寬恒、林靜儀的選情，資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨幫林靜儀的空軍力道以及資源，相信不少，但從台中第二選區的罷免案來看，「陸軍比較有用」，顏寬恒的在地就是他的勝利方程式。

黃暐瀚26日在政論節目《新聞大白話》中表示，有8個字要送給顏寬恒、林靜儀，以及另外3位候選人，就是「保持在地、穩定向前」。

黃暐瀚指出，副總統賴清德去台中幫林靜儀站台時，大罵顏寬恒，如果這個有用，前立委陳柏惟就不會被罷免了，當時民進黨不是全力去幫陳柏惟嗎？但並沒有用，因為在台中二選區，「在地最重要」。

黃暐瀚接著表示，顏寬恒的勝利方程式，就是降低政黨色彩，他就是在地的顏寬恒、你認識的寬恒、你從小看到大的寬恒，在跟大家拜託；而林靜儀不要只想靠這些所謂的天王副總統賴清德、總統蔡英文來幫她，雖然一定會有基本盤的票，但拿到的票並不足以讓她當選。問題在於，民進黨幫林靜儀的空軍力道和資源、錢，相信不少，但是空軍對陸軍，從台中第二選區的罷免案來看，陸軍比較有用，而顏家在地方長期以來也是有它的勢力。