面對續用全本土陣容應戰的新北國王，這次辛巴絕對能在禁區毫無敵手了！擁有「印度姚明」封號的新竹街口攻城獅洋將辛巴，26日全場投15中15，改寫聯盟單場命中最多兩分球卻沒失手紀錄，更拿35分、19籃板，幫助攻城獅101比80痛宰國王。

原本雙方打完上半場，地主攻城獅僅以54比52小幅領先，卻在第3節風雲變色，靠著辛巴單節7投7中、包辦15分的凶猛內線攻勢，搭配林宜輝也有8分進帳，攻城獅單節進帳36分，也只讓國王得到16分，雙方差距頓時擴大到20分以上。

攻城獅除了辛巴籃下賣高演出，法獅也拿27分、10籃板，林宜輝10分；唯一洋將湯瑪士續因腰傷缺陣的國王，則以楊敬敏23分最高，李愷諺11分居次，由於麥卡洛還需兩周才可上場，利金斯也沒辦好來台手續，國王洋將問題暫時無解。

這場比賽除了辛巴闖下單場命中最多兩分球卻沒失手紀錄，一舉改寫原本由楊敬敏與戴維斯共同保持的兩分球7投7中舊紀錄，國王此役全場21抄截，也改寫原本由攻城獅保持的17抄截紀錄，攻城獅全場命中率6成23與團隊失誤35次也改寫紀錄。