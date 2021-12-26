110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽分組循環賽進入尾聲，光復高中昨天出戰能仁家商，在第3節折損大將陳將双，教頭陳定杰鼓勵其他球員挺身而出，最終85比59獲勝，以5戰全勝、分組龍頭之姿晉級8強。

陳將双在第3節剩4分51秒時受傷，已送醫檢查，陳定杰表示：「初步判斷有輕微腦震盪，先安排檢查再看後續。也因為折損將双，我告訴球員，過去都是將双為你們而戰，現在換你們挺將双，很開心張俊生有扛著，其他高一球員也有出力，例如謝銘駿幫忙得分，高一中鋒曾韋翔也敢跟能仁史魯齊對抗。」

儘管最後一天大將受傷，陳定杰仍認為高雄複賽階段是開心的美好經驗，球隊這幾年在高雄也有不錯回憶，例如以分組第一直升8強，或是透過外卡力保8強，球隊這次5連勝漂亮完成任務，計畫讓全隊去看最新的蜘蛛人電影慰勞。

此役光復4人得分雙位數，張俊生18分、7籃板、4抄截，陳將双13分，謝銘駿和林恩宇各贊助12分；能仁林子皓20分、10籃板，史魯齊12分、7籃板。

光復陳將双（左）是HBL人氣球員。（高中體總提供）