在面對時尚界大量成衣（Ready to Wear，簡稱RTW）的傾銷下，男士西裝日漸勢微，但西服界仍有不少大師持續裁剪一匹匹布料，歲月的光陰與成匹的布料成就了男人身上的自信與威嚴。量身訂製，成為面對大量成衣製造風潮底下，堅守服裝美學的最後一道防線。專精男士西服量身訂製的百樂門董事長廖英仁先生從事西服訂製工作將近一甲子時光，無數政經界呼風喚雨人物身上的西服均出自他手，也為消費者帶來成衣無法比擬的專屬感，手工量身訂做西裝講究的是細節與獨特感，還有依身型的全量身訂製，不管高矮胖瘦都能在訂製西服的魔力下，呈現最完美的姿態。

自1963年執業以來，廖英仁鎮日需面對成堆的布樣與量身資料，但他仍樂此不疲。（攝影石智中）

面對現今世道的服裝潮流，百樂門廖英仁董事長直言，過去在成衣還未大量面世時，西裝就是男人的武器，穿的體面不只是一門學問，也是一種對別人的尊重；但在今日，大量、低利潤與便宜的服飾充斥，讓體面與尊重不再具有說服力。「現代的純手工西裝比例愈來愈低，這其實並不是我們所樂見的，因為便宜的服裝背後的意義就是沒有細節。」當美感與細節因為價格而成為被犧牲的對象時，對整個男裝市場來說都是一場災難，而頂著這層壓力，廖英仁一做就是將近60年，他說社會在變，風向與潮流更是瞬息萬變。「例如以台灣亞熱帶的環境，穿著西裝工作的確辛苦，馬前總統就曾倡導大家脫下西裝只以襯衫上班的風氣，當時也的確帶動了一波輕盈穿著。」但風向會變，近幾年開始大流行的Suit Walk又帶動一波男士正裝風潮，也有愈來愈多年輕人穿著講究輕盈透氣，在體面和舒適度的天平兩端取得平衡。雖然光顧他店面的仍舊以老顧客為主，但他仍舊可以感受到這股風向轉變。「他們的穿著比較講究正式和嚴謹，所以訂製的西裝也多以暗色系為主；而針對工作性質的不同會有不同款式的選擇，單排兩顆扣仍舊是大宗，但雙排扣的顧客也不在少數，可以說是目前來店訂製的兩大主流。」

廖英仁有條不紊的擘劃出一件件得體的西裝作品。（石智中攝）

也因為對細節、質感與線條的堅持，廖英仁堅守裁縫師一職近六十年，而他對這些細節的堅持也反映在他選車邏輯上。「我偏好流線型的車款，一般雙門跑車很吸引我，但實用性不大，符合房車又有跑車外貌的轎跑就會是我的首選。」他細心為我們解釋他近年購入的賓士CLS400，有著流線張揚的肌肉線條，搭配3.0升V6雙渦輪引擎，333匹的最大馬力，可文可武的外貌與極其犀利的指向性，讓廖英仁當時一眼就相中這台神駒。他笑說自己是死忠的賓士迷，除了剛出社會時買過一台日本車，爾後就是忠身賓士迷了，好奇他為何會對賓士如此癡迷，或許如同他在訪談中提到的：車子的性能與安全是他認為絕不可犧牲的兩個環節。這面向也如同服裝，精美的質料與優異的剪裁，也是現代男士衣櫃中不能缺席的兩個絕對要素。