民進黨積極推動新竹縣市合併升格，並修改《地方制度法》，引發輿論批評。民眾黨立委高虹安直言，若《地方制度法》只要修了一個字，台灣半導體產業就能突飛猛進了嗎？她還呼籲政府應該回到根本問題，檢視相關法規以及國土計劃和新竹縣市的都市規劃，不要等到要合併了再來想。

《中天新聞》報導，高虹安表示，如果《地方制度法》只要修一個字，半導體產業就能超英趕美，那我們也會認同用這樣的方式來做。但問題就不是這樣，呼籲政府要回到最根本、務實的地方討論，包括《財政收支劃分法》、《地方制度法》、《行政區劃程序法》，以及最重要的行政院國土計劃、新竹縣市政府的都市計劃在哪裡？不要說等到合併才說要來做。

高虹安指出，即便認同按照這個方向去執行，也需要規畫和準備的時間，希望政府好好思考，什麼才是對產業最好的，難道只要修一個字，就能讓產業突飛猛進超英趕美了嗎？

東華大學教授施正鋒則說，民進黨全面執政以後，連起碼的程序正義都沒有，也就是實質內容不重要了，也沒有評估效益，只要決定了以後，就像壓路機一樣輾過去。這件事茲事體大，牽涉到《財劃法》、《國土計劃法》等等，已經拖了將近20年，大家最後就是搶權，看誰執政、誰要的比較多，現在更直接為了一個個人量身訂做。