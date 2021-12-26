高雄寶馬男酒駕衝撞4行人 1女噴飛撞擋風玻璃墜地身亡

BMW車主酒駕在河東路路口衝撞路人，造成4人輕重傷，救護員趕抵現場救護。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市前金區今（26）日晚間發生一起嚴重車禍，1名駕駛BMW的黃姓車主行經河東路和國民街口時，疑未踩煞車直接衝撞過馬路的4名行人，造成3女1男受傷，其中1名37歲的范姓女子，直接噴飛在BMW右前方的擋風玻璃上又重摔落地，傷勢嚴重，4名傷者皆緊急送醫，范女因傷勢過重宣告不治。據了解，肇事的黃姓車主因身上有濃厚酒味，經警方酒測後，酒測值竟高達1.24毫克。

警方指出，該起車禍發生在今晚19時20分許，駕駛BMW自小客車的38歲黃姓車主行經前金區河東路和國民街口時，衝撞3女1男的路人，造成4人分別受有身體擦挫傷等傷害，其中1人傷勢嚴重，救護人員已將傷者分別送醫治療。

事發後，警方到場處理，先協助現場交通管制，由於黃男也受傷，警方聞到他身上有酒味，警方等黃男治療後，對他施以酒測，酒測值竟高達1.24毫克，警方將調查釐清車禍發生原因，全案訊後將依公共危險罪嫌送辦。

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