中央氣象局表示，未來一周天氣將先濕冷、再回溫，跨年又有一波東北季風報到。今(26日)晚到明(27日)清晨是這波強烈大陸冷氣團最強的時候，苗栗以北沿海空曠地區可能出現10度以下的低溫，周四(30日)下半天起又有另一波冷空氣南下，跨年夜(31日)北部、東北部低溫下探14度，且有局部降雨。

全台又濕又冷！今入夜探底10度 氣象局最新說明｜2021.12.26

氣象局持續發布低溫特報，今(26日)至周二(28日)清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今晚至明天金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區也可能下探10度以下。

未來一周天氣將先濕冷、再回溫，跨年又有一波東北季風報到。(圖/氣象局)

26至27日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(28日)清晨仍在大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響下，天氣較濕冷，除北部及東北部較容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨，降雨範圍較大，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；低溫加上降雨，體感寒冷更加明顯，周二清晨之前，若溫度夠低及水氣配合，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區也不排除降雪。

周二(28日)白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升；周二白天至周三(29日)迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴。

周四(30日)東北季風增強，周五(31日)至下周日(1月2日)，東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；此波冷空氣強度是否會達大陸冷氣團等級，模式資料仍在調整中，有待進一步觀察。

3日至5日為東北季風減弱，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。