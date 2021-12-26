各家電信推出5G方案，提供更快速的網路服務，但網友有上網發問，質疑近期行動上網網速被鎖，上傳從50Mbps降到10Mbps，引起網友紛紛熱議及實測，也有內行跳出來解釋「網速下降」的關鍵原因。

原PO在PTT的MobileComm板上發文，自己使用499方案，發現以往上傳速度都在30~50Mbps之間，但近期卻只測得10Mbps，質疑上傳速度是不是被鎖了，也補充下載速度沒異狀「還是可以跑200～400間」。

不少網友也跟著表示，「我這邊的中華4G是超不穩定，有時候可以破200M，有時候居然只有不到2M」、「中華太多人用時4G上傳下載都會掉很兇，同一地點有5G的話，切過去就會發現明顯的不同。」

也有網友測試回報，使用5G費率1399，在同樣地點不同時間測試速度，第一次「下載781Mbps、上傳68.6Mbps」，第二次則測得「下載168Mbps、上傳12.5Mbps」，網速明顯有差異。

使用5G費率的網友測試，三分鐘內下載速度、上傳速度也有明顯差距。（圖／翻攝PTT）

對此，有人解釋，「上傳變爛可能只是你連到的主頻段本身慢導致的，哪天你主頻段是其他的可能就變正常了」、「網路本身就有負載控制，限速是很正常，就算沒有標榜流量多少限速多少，但會設定流量連線控制，這是避免負載過大導致設備掛點」。