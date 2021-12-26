2021年元坤盃七人制橄欖球邀請賽今天雖然碰到寒風冷雨，但選手們的熱情讓場上的激情上升到最高點，最終北醫大以19比5擊敗台體大，報了昨天分組預賽落敗之仇，並且完成了衛冕霸業，孫裕展獲頒大會MVP獎。

以體保生組建的北醫大隊，昨日在分組預賽2勝1敗，今日上午4強賽面對台灣師範大學，全隊將士用命以22比17獲勝，台體大則以22比12踢退長榮大學，兩支宿敵再次於冠軍戰碰頭，這次北醫大繃緊神經，一開賽就發動猛烈攻擊，黃泓顥率先突圍打破得分僵局，緊接著邱昕皇也在邊線達陣建功，取得14比0領先優勢，蘇晨文錦上添花攻下5分，奠定勝利基礎。

北醫大管理楊明達表示，球隊在獲得義大醫院院長杜元坤的支持下不但由體保生組成A隊參加了這次比賽，還有一班生組成B隊，讓橄欖球運動在北醫大盛行開來，學生們也非常喜歡，課餘之間經常看到學長學弟們互相切磋。昨天預賽輸給台體大，教練開會檢討了落敗原因，今天選手們記取了教訓，沒讓師長們失望，抱走了冠軍獎盃。

北醫大奪冠後獲頒20萬元獎金，孫裕展榮獲最佳球員殊榮，「這是全隊共同努力得來的結果，沒有隊友們的通力合作，也不會有這座冠軍獎盃，感謝杜院長能辦元坤盃，讓大家能夠在聖誕節期間享受比賽樂趣。」孫裕展說。

杜元坤強調，去年因為新冠疫情來襲，協會停辦了大專盃比賽，為了不讓大專好手們空等待，因此決定辦元坤盃，今年持續辦理是希望能培育出更多年輕好手，這兩天雖寒流來襲，加上天空飄起了雨勢，但參賽隊伍和選手們仍舊展現出熱情，不分你我的在球場上打出精彩球賽，期許明年能有更多球隊報名參賽，將元坤盃辦得更加熱鬧。