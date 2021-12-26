科技新創公司掀起2021年印度的股票首次公開發行（IPO）熱潮，雖然印度行動支付龍頭Paytm上市失利，但仍不足以阻礙企業前進公開市場籌資的興趣，預料2022年印度IPO市場將持續火熱。

根據Dealogic數據，截至12月，企業透過IPO在印度股市籌資超過150億美元，創下史上新高紀錄，其中約有60億美元或將近40％流入科技公司，亦刷新歷史紀錄。

印度2021年IPO市場值得注意的一點，就是市值超過10億美元的科技獨角獸首次赴公開市場募資。印度獨角獸企業過去籌措資金皆是鎖定私募市場，新創公司擔心本國的保守派投資人無法理解他們的商業模式。

孟買券商Prabhudas Lilladher投資產品部門主管納格達（Piyush Nagda）表示，大部分知名的新創公司沒有獲利，光是這點就足以讓散戶卻步。

餐飲外送巨頭Zomato夏季上市展現亮麗的成果，激起其他企業跟進，就此點燃印度IPO市場。納格達指出，Zomato上市傳遞了清楚的訊息，就是「投資人的觀念已經改變」。

Zomato拉開IPO派對序幕，上市首日股價狂飆65％，市值達130億美元。電商公司Nykaa和線上保險業者Policybazaar上市首日股價均大漲作收。

不過Paytm上市則慘遭滑鐵盧，交易首日股價暴跌27％，分析師歸咎於該公司缺乏清楚的獲利方式，以及估值過高。Paytm上市失利不太可能澆息其他科技公司的IPO念頭，他們只會更小心地為公司估價。

印度科技業前景可期，將能繼續為2022年IPO市場點火。許多數位新創公司在疫情期間強勁成長，不論是用戶數或是投資資金。疫情鼓勵民眾到線上消費，加速企業數位化腳步，並為科技創業家開啟更多機會。

此外，大陸打擊科技巨擘也讓印度吸引更多國際投資人注意。