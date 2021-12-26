新加坡金融管理局MAS預估，已核淮的新加坡純網銀業將於2022年上半年投入營運，其中2張牌照發給螞蟻金服子公司和綠聯國際銀行（Green Link Digital Bank），營業「批發純網銀行（digital wholesale bank）」，聚集於中小企業和非零售客戶服務，是目前亞洲市場最不一樣的純網銀商金業模式。

對於中小微企客戶的開發，台灣銀行業2022年將展開新一波與金融科技業的合作。金融科技新創事業普匯金融科技近日與新光銀行公布，進行微企e秒貸平台API串接銀行系統。普匯金融科技執行長姚木川透露，此舉已引起台灣銀行界多方關注，多家銀行主動提出對接的需求，其中不乏公股行庫。

純網銀服務模式為線上、全數位平台進行，和一般銀行的差別在於不設實體分行。在台灣，金管會主委黃天牧曾坦言，兩家已營業一年的純網銀，「還沒有發展出特色出來」。新加坡金管局一年前核發了四張純網銀執照，兩張為「全面數位銀行(digital full bank)」執照，由Grab和新電信合組財團、以及冬海集團(Sea)獲得，MAS准許業者提供多元化金融服務，包括接受零售客戶存款，一年來業者忙於招聘銀行管理層團隊和人員，並確定即將推出的產品和服務項目。

另兩張「批發數位銀行」執照，MAS規定僅能提供中小企業和非零售客戶服務，皆需透過數位平台進行。取得執照之一的螞蟻金服，已早一步佈局東南亞市場，投資數個電子錢包運營商，公開「跨境貿易和金融服務平台Trusple和Alipay+」等創新方案，著眼於服務企業，尤其是中小企業。 然而，Grab-新電信(Singtel)全面數位銀行，也認為自己的業務重點之一，為零工者和小企業的金融需求，還是跨足了小微企金業務。

相較起來，2020年臺灣中小企業家數達154萬8835家，占全體企業98.93％，主要由傳統銀行業提供中小企金服務，但一直卡在中小企業的財務資訊難以掌握，徵信作業成本過高，而較難取得銀行支持，即使銀行提供融資，資金額度也十分有限。至今市場上，多家金融科技創新事業鎖定小微企金服務，例如押票調度、個人信用貸款等。

台灣至今純網銀業沒有向企金業務延伸，也沒有「批發數位銀行」，特別的是，上述金融科技業採取和傳統銀行業合作的模式。姚木川指出，要克服銀行業認為小微企金的高成本、高風險老問題，導入AI人工智慧結合金融科技是最佳作法，像普匯金融科技的「AI風控審核無人化融資系統」，可全程線上進行大量、小額、分散式借貸投資及債權轉讓，尤其線上身分認證、隱私權保護，全都可以在手機平台上順利進行，同步一次完成多家銀行貸款詢問，API直接串接銀行、逕送信保基金審核，更打破以往金融科技業者單打獨鬥的孤島作業。