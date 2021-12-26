民進黨立委管碧玲在全黨否決「公投綁大選」後，轉身卻反提出「修憲綁大選」，並對國民黨主席朱立倫提出三問，「國民黨關心年輕人嗎？」國民黨文傳會主委凌濤表示，朱立倫長期關注修憲議題，不只提出選舉年齡下降至18歲，並提出環境權入憲、恢復閣揆同意權、動物保護權入憲提倡尊重生命價值等憲改四大主軸，讓憲法更符合人民需求與年輕人所關心的重點。

凌濤表示，修憲進度要整體通盤考量，總不能弄到每年都在修憲複決，民進黨立法委員只提「18歲公民權」一項法案，凸顯其他修憲主張乏善可陳，而「修憲綁大選」也與民進黨反對公投綁大選「將造成選務亂象」的理由相衝突，秒打臉自家公投主張，民眾都看在眼裡。

凌濤質問，管碧玲是真心關心青年？還是只關心挺綠青年？細數管碧玲女婿不經外交特考任駐泰代表機要秘書，領取十餘萬元高薪，引來職業外交官抨擊、日前還替毆打高嘉瑜的林秉樞護航、2014年還聲援陳為廷襲胸案，稱「不要判為廷政治死刑」。

凌濤提到，「管媽照顧綠營青年各種荒誕事蹟」，可說是到了顛倒黑白，藐視司法的地步，如今卻還有臉提問他人「關心年輕人嗎？」不禁令人想反問管委員，是否只記得照顧綠營的年輕人，卻忽略廣大沒有綠色黨證的其他年輕人？

凌濤指出，民進黨完全執政後已被權勢蒙蔽良心，不久前連續兩次將政府總預算、地制法修正案逕付二讀，本次如果不是民進黨席次未達修憲門檻，是不是也打算藐視民意直接通過？對於修憲，在野黨將匯聚民意通盤考量，對執政黨嚴格監督，不會讓民進黨大筆一揮就把國家根本大法改動成民進黨最喜歡的樣子。

凌濤呼籲，管碧玲從政要有道德良知，不要隨意護航那些傷害女學生、年輕女性民代、年輕外交官職涯的爭議人士，否則難成社會表率。